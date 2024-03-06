Романо: ПСЖ объявит об уходе Мбаппе, как только игрок договорится с «Реалом»

Стало известно, когда «Пари Сен-Жермен» объявит об уходе нападающего Килиана Мбаппе из клуба. По информации инсайдера Фабрицио Романо в соцсетях, парижане объявят о расставании с игроком, когда тот договорится с «Реалом» и подпишет необходимые документы с мадридским клубом.