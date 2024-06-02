Глеб Матвейчук нашел новую возлюбленную, на 20 лет младше него

Артист Глеб Матвейчуку закрутил роман с партнершей по спектаклю Натальей Куликовой. Глеб Матвейчук прилетел на XI Забайкальский международный кинофестиваль, чтобы принять участие в различных мероприятиях, а также представить в Чите музыкально-драматический спектакль «Признание».
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