Глеб Матвейчук нашел новую возлюбленную, на 20 лет младше него

Артист Глеб Матвейчуку закрутил роман с партнершей по спектаклю Натальей Куликовой. Глеб Матвейчук прилетел на XI Забайкальский международный кинофестиваль, чтобы принять участие в различных мероприятиях, а также представить в Чите музыкально-драматический спектакль «Признание».