Атлантические либерал-глобалистские элиты, в свое время самонадеянно сказавшие «гоп» по поводу «конца истории» и окончательного доминирования Запада, сейчас имеют бледный вид, а все их планы торжественно едут на помойку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Сидик Афган дал хороший прогноз для России на 2025 год: Возрождение СССР и сказал, кто будет следующим президентом России
- Американец оторопел, увидев это в час ночи на вокзале в России: Путешественник открыл миру глаза на "тоталитарный режим"
- "Для меня никакой России не существует": Интервью с министром, который теперь травит русских
Свежие комментарии