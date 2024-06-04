Зоозащитники Ижевска пожаловались на посетившую город выставку кошек

Ижевск. Удмуртия. Зоозащитники Ижевска возмутились проведением в Ижевске выставки кошек. 2 июня главное управление ветеринарии по Удмуртии в своей группе в соцсети «ВКонтакте» рассказало, что его сотрудники осмотрели и идентифицировали всех пушистых участников контактной выставки кошек в Ижевске.
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