Частичное отключение света произошло 3 июня в Ленинском округе Иркутска

3 июня в 13:44 (Ирк) произошло частичное отключение электроэнергии в Ленинском районе Иркутска. Как сообщили в ИЭСК, это коснулось некоторых домов по улицам Волгоградская, Жукова, Красный Путь, Ленинградская, Марии Ульяновой, Маршала Говорова, Мира, Панфилова, Шпачека.
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