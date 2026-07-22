Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Думали, будущее за технарями? Ошибались. Единственный навык, который оказался не по зубам искусственному интеллекту.

Думали, будущее за технарями? Ошибались. Единственный навык, который оказался не по зубам искусственному интеллекту.

Я много раз слышал этот вопрос: когда наступит конец света, вызванный машинами, кто останется? Мы думали, что спасение в нашем интеллекте, в когнитивных способностях, в формулах и коде.

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