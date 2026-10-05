❗️ Пьяный мужчина с ножницами напал на кассира ради кроссовок в Красногвардейском районе В магазине одежды мужчина надел кроссовки, срезал ценники ножницами и попытался уйти без оплаты.
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