550 тысяч рублей собрали в Братске на благотворительном концерте в поддержку участников СВО

В театрально-концертном центре «Братск-АРТ» прошел концерт «Герои наших дней». В зале присутствовали семьи и ветераны СВО, руководители и сотрудники городских предприятий и бюджетной сферы, общественники и волонтеры, — рассказали в пресс-службе администрации города.