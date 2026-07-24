НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иркутск Сегодня

113 подписчиков

550 тысяч рублей собрали в Братске на благотворительном концерте в поддержку участников СВО

В театрально-концертном центре «Братск-АРТ» прошел концерт «Герои наших дней». В зале присутствовали семьи и ветераны СВО, руководители и сотрудники городских предприятий и бюджетной сферы, общественники и волонтеры, — рассказали в пресс-службе администрации города.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии