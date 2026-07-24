550 тысяч рублей собрали в Братске на благотворительном концерте в поддержку участников СВО

В театрально-концертном центре «Братск-АРТ» прошел концерт «Герои наших дней». В зале присутствовали семьи и ветераны СВО, руководители и сотрудники городских предприятий и бюджетной сферы, общественники и волонтеры, — рассказали в пресс-службе администрации города.
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