Петропавловскида «Ак калфак» берлегенең роленә багышланган түгәрәк өстәл узды

Петропавловск шәһәрендә Казахстан халкының дуслык йорты бинасында «Ак калфак» татар һәм башкорт хатын-кызлары берлегенең милли гореф-гадәтләрне, йолаларны һәм гаилә институтын ныгытуда тоткан роле» темасына түгәрәк өстәл утырышы үтте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии