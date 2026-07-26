НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петропавловскида «Ак калфак» берлегенең роленә багышланган түгәрәк өстәл узды

Петропавловскида «Ак калфак» берлегенең роленә багышланган түгәрәк өстәл узды

Петропавловск шәһәрендә Казахстан халкының дуслык йорты бинасында «Ак калфак» татар һәм башкорт хатын-кызлары берлегенең милли гореф-гадәтләрне, йолаларны һәм гаилә институтын ныгытуда тоткан роле» темасына түгәрәк өстәл утырышы үтте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии