Небензя назвал обещания США облегчить рестрикции против Ирана пустым звуком

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя назвал во время заседания Совбеза ООН пустым звуком заявления Соединенных Штатов Америки облегчить рестрикции в отношении Ирана.
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