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ВЕСТИ КРЫМ

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В Ялте жители негазифицированных природным газом домов смогут бесплатно получить баллонный газ

В Ялте жители негазифицированных природным газом домов смогут бесплатно получить баллонный газ

Как сообщил первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко, граждане, проживающие в негазифицированных природным газом домах, могут получить сжиженный баллонный газ бесплатно при наличии договора с предприятием «Крымгазсети».

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