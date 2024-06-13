На три полосы сузили проспект Дзержинского до 28 июня в Новосибирске

Жителям Дзержинского района придется терпеть неудобства до конца июня из-за замены теплосети. Проспект сузят на три полосы на протяжении чуть более километра от начала проспекта до здания №62 на улице Красина.
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