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Спички - не игрушка

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Тем временем за океаном произошло прямо таки библейское чудо

Тем временем за океаном произошло прямо таки библейское чудо

Так что это было? Тем временем за океаном произошло прямо таки библейское чудо. Байден, который годами здоровался с воздухом, путал имена близких людей, засыпал на встречах и вообще не понимал кто он и откуда внезапно исцелился.

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