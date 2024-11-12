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Картина дня. Финансы

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Трамп позвонил Путину и попросил не идти на эскалацию конфликта на Украине

Трамп позвонил Путину и попросил не идти на эскалацию конфликта на Украине

Выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп в четверг якобы провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на нескольких человек, знакомых с ситуацией.

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