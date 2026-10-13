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МОСИНФОРМ

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Горожане протестируют возможности проекта по защите от кибермошенников «Перезвони сам»

Горожане протестируют возможности проекта по защите от кибермошенников «Перезвони сам»

На платформе «Город заданий» появились три новых задания, связанных с проектом «Перезвони сам», который помогает защищаться от мошенников.

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