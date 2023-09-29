Опубликован новый рейтинг доверия Путину

АШ

Александр Шутов

Если бы Путин убрал Голикову, национализировал ЦБ, ввел бы большие подоходные налоги на олигархов, и командовал сам, то в России жилось лучше, национализировать военные об'екты, сделать государственными, и взял Украину всю под крыло России а всех садистов под суд, вот тогда Путин был быдюбимцем россиян!