Президенту РФ Владимиру Путину доверяет подавляющее число граждан страны. Согласно опросу, проведённому Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), об этом заявили 77,3% респондентов (-0,4 п.
Опубликован новый рейтинг доверия Путину
Комментарии
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АШ
Александр Шутов
Если бы Путин убрал Голикову, национализировал ЦБ, ввел бы большие подоходные налоги на олигархов, и командовал сам, то в России жилось лучше, национализировать военные об'екты, сделать государственными, и взял Украину всю под крыло России а всех садистов под суд, вот тогда Путин был быдюбимцем россиян!
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