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Опубликован новый рейтинг доверия Путину

Опубликован новый рейтинг доверия Путину

Президенту РФ Владимиру Путину доверяет подавляющее число граждан страны. Согласно опросу, проведённому Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), об этом заявили 77,3% респондентов (-0,4 п.

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Комментарии
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АШ
Александр Шутов
Если бы Путин убрал Голикову, национализировал ЦБ, ввел бы большие подоходные налоги на олигархов, и командовал сам, то в России жилось лучше, национализировать военные об&#39;екты, сделать государственными, и взял Украину всю под крыло России а всех садистов под суд, вот тогда Путин был быдюбимцем россиян!
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