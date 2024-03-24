Благовещение у католиков в 2024 году: какие отличия от православного праздника Елена Галицкая25 марта в католической церкви отмечается великий праздник — Благовещение Девы Марии (Annunciation of the Blessed Virgin Mary).
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