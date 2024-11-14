Гороскоп на 14 ноября

14 ноябряОвныУникальный день для шопинга, особенно если нужны качественные, статусные вещи. Если ваш деловой гардероб требует обновления, вы знаете, что делать!ТельцыЛуна в вашем знаке умеет принимать практичные решения.
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