Настроение ТВ
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Настроение ТВ

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Гороскоп на 14 ноября

Гороскоп на 14 ноября

14 ноябряОвныУникальный день для шопинга, особенно если нужны качественные, статусные вещи. Если ваш деловой гардероб требует обновления, вы знаете, что делать!ТельцыЛуна в вашем знаке умеет принимать практичные решения.

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