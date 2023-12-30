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Россия послала ЕС далеко и надолго

Россия послала ЕС далеко и надолго

Если кто-то в 2023-м ждал новостей из Евросоюза, касающихся смены вектора деградации, то в уходящем году таких известий не было, да и быть не могло: раз встав в колею русофобии и зависти к нам, сойти с нее у Брюсселя не получилось.

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