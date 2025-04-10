«Дело продолжается». Уголовные преступления бывшего губернатора Севастополя

Королевский суд Саутуорка (Лондон) признал экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова виновным в намеренном обходе санкций, а также в хранении и использовании имущества, приобретенного преступным путем.
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