Когда дело о дискредитации ВС России возбудили на военкора Сладкова: Точка отсчёта. Как заметил полковник запаса Андрей Пинчук, донести до начальства проблему - ещё не значит помочь её решению.
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