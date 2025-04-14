Во Франции призвали ввести новые санкции против России

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро 14 апреля призвал страны Евросоюза ввести новые санкции в отношении России, а также обвинил Москву в нежелании добиться урегулирования украинского конфликта.
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