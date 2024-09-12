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«Используют свой последний шанс». ВСУ атаковали границу на новом направлении Курской области

«Используют свой последний шанс». ВСУ атаковали границу на новом направлении Курской области

Viacheslav Ratynskyi/Reuters  17,2K прочтений Вчера Российские Telegram-каналы сообщают о начале российского контрнаступления в Курской области.

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