Возможность быть здоровыми: жители СК «Достояние» рассказали о плюсах жизни в домах от «ЮгСтройИнвест»Чирлидинг, гимнастика, рукопашные бои, ушу, киокусинкай, танцы, волейбол – 6 апреля сцена на Школьном бульваре СК «Достояние» в Краснодаре объединила представителей всех этих видов спорта.