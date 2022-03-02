Вратарь «Эдмонтона» Коскинен сделал 1-й шатаут с 2019 года. Он отразил 39 бросков в матче с «Филадельфией»

Вратарь «Эдмонтона» Микко Коскинен сыграл на ноль впервые с 2019 года. Финн отразил все 39 бросков по своим воротам в матче с «Филадельфией» (3:0).

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