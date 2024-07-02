В Копейске перед судом предстанет горожанин, набросившийся на приятеля с топором

В Копейске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в покушении на убийство друга. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Копейска, обвиняемого в попытке убить друга в бане.