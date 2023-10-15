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  • саша дмитренко
    судя  по  мордам  и  наглости-это  чечены"Я тебе лицо слом...
  • саша дмитренко
    это  явные  братья  чечены))))"Я тебе лицо слом...
  • саша дмитренко
    а  если  бы  они  были  русские?  тогда  кассирша  виновата))))"Я тебе лицо слом...

МОК осудил призывы Запада к полному отстранению российских спортсменов

МОК осудил призывы Запада к полному отстранению российских спортсменов

Global Look Press/Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency Международный олимпийский комитет (МОК) выступает против попыток правительств отдельных государств Запада вмешиваться в решения по вопросу допуска атлетов из России и Белоруссии.

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