Эрдоган в курдском водовороте между Вашингтоном, Москвой и Дамаском

112 прочтений Вчера Официальный представитель госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что США выступают против предполагаемого плана выборов на севере и востоке Сирии организации «Сирийские демократические силы», в состав которой входят и курдские формирования, считающиеся в Турции сирийским крылом «Рабочей партии Курдистана» (РПК).
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