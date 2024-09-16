Эрдоган в курдском водовороте между Вашингтоном, Москвой и Дамаском

112 прочтений Вчера Официальный представитель госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что США выступают против предполагаемого плана выборов на севере и востоке Сирии организации «Сирийские демократические силы», в состав которой входят и курдские формирования, считающиеся в Турции сирийским крылом «Рабочей партии Курдистана» (РПК).