Алжир: 26 августа местные источники сообщили, что 12 человек погибли и 54 получили ранения в результате десятков лесных пожаров, вспыхнувших в северных провинциях, включая Джиджель, Беджая, Тизи-Узу, Скикда, Эль-Тарф, Аннаба, Константин, Тебесса и Батна.