Не сдержалась: Рудковская указала на виновного в трагедии с Валиевой

Светская львица плюнула в Этери Тутберидзе. Яна Рудковская © Komsomolskaya Pravda/globallookpress.comЯна Рудковская обрушилась с критикой на Этери Тутберидзе после комментария тренера о ситуации с дисквалификацией Камилы Валиевой.
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