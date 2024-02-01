Не сдержалась: Рудковская указала на виновного в трагедии с Валиевой

Светская львица плюнула в Этери Тутберидзе. Яна Рудковская © Komsomolskaya Pravda/globallookpress.comЯна Рудковская обрушилась с критикой на Этери Тутберидзе после комментария тренера о ситуации с дисквалификацией Камилы Валиевой.