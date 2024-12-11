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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Геноцид белорусского народа.

Геноцид белорусского народа.

09.12.2024 в Международный день памяти жертв преступления геноцида, учащиеся и педагоги ГУО ´Химовская средняя школа Бобруйского района´, а также председатель Химовского сельского исполнительного комитета Будько Т.

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