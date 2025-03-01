Вместо вступления Евросоюз весьма демонстративно приурочил его к третьей годовщине СВО. В ответ для начала стоит напомнить политикам со Старого континента, что мазохизм и русофобия у них вообще-то в крови.
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