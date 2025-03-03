Создатели питомников по разведению лососевых рыб получат господдержку

В России поддержат создание отечественных питомников по разведению лососевых видов рыб. Об этом 3 марта заявил председатель Правительства Михаил Мишустин в ходе оперативного заседания с вице-премьерами, сообщается на сайте кабмина.
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