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Парламентская газета

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Создатели питомников по разведению лососевых рыб получат господдержку

Создатели питомников по разведению лососевых рыб получат господдержку

В России поддержат создание отечественных питомников по разведению лососевых видов рыб. Об этом 3 марта заявил председатель Правительства Михаил Мишустин в ходе оперативного заседания с вице-премьерами, сообщается на сайте кабмина.

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