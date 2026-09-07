Аналитик Нигматуллина: доверие россиян к ИИ постепенно растет

Доверие россиян к искусственному интеллекту постепенно растет. Об этом «Газете.Ru» рассказала профессор и заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, ведущий аналитик Центра искусственного интеллекта и науки о данных СПбГУ Камилла Нигматуллина.
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