Аналитик Нигматуллина: доверие россиян к ИИ постепенно растет

Доверие россиян к искусственному интеллекту постепенно растет. Об этом «Газете.Ru» рассказала профессор и заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, ведущий аналитик Центра искусственного интеллекта и науки о данных СПбГУ Камилла Нигматуллина.