Малый и средний бизнес просит у государства отсрочку от мобилизации

Представители малого и среднего бизнеса в России просят предоставить им отсрочку от призыва. Письмо с соответствующей просьбой на имя министра экономического развития Максима Решетникова направил лидер движения «Опоры России» Александр Калинин.
Представители малого и среднего бизнеса в России просят предоставить им отсрочку от призыва. Письмо с соответствующей просьбой на имя министра экономического развития Максима Решетникова направил лидер движения «Опоры России» Александр Калинин.
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