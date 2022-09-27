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Малый и средний бизнес просит у государства отсрочку от мобилизации

Малый и средний бизнес просит у государства отсрочку от мобилизации

Представители малого и среднего бизнеса в России просят предоставить им отсрочку от призыва. Письмо с соответствующей просьбой на имя министра экономического развития Максима Решетникова направил лидер движения «Опоры России» Александр Калинин.

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