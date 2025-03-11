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Под Белгородом более 35 населенных пунктов остались без света из-за атаки

Под Белгородом более 35 населенных пунктов остались без света из-за атаки

В населённом пункте Красная Яруга в результате атаки ВСУ была повреждена линия электропередачи, что привело к отключению электричества в 36 населённых пунктах Краснояружского района, а также в селе Илек-Кошары и хуторе Семейный Ракитянского района.

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