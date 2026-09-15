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Царьград

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Россияне назвали «кринж» самым раздражающим словом

Россияне назвали «кринж» самым раздражающим словом

Слова и выражения, которые чаще всего вызывают раздражение у жителей России, выявили в ходе совместного исследования книжный сервис «Литрес» и агентство Magram MR.

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