Россияне назвали «кринж» самым раздражающим словом

Слова и выражения, которые чаще всего вызывают раздражение у жителей России, выявили в ходе совместного исследования книжный сервис «Литрес» и агентство Magram MR.
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