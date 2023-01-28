Военное обозрение

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Полиция Израиля расследует обстоятельства теракта в синагоге Иерусалима

Полиция Израиля расследует обстоятельства теракта в синагоге Иерусалима

Жертвами террористического акта в одной из синагог Иерусалима стали 7 человек. Об этом сообщает израильское издание The Times of Israel, комментируя преступление.

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