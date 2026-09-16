В Калуге отремонтировали 10 междворовых проездов

По информации администрации Калуги, в городе отремонтировали 10 междворовых проездов. Проблемы с асфальтом были решены по следующим адресам: проезд между домами № 25 и № 29 на Театральной улице; проезд в районе дома № 31 на улице Герцена; улица Гурьянова, дом № 18 корпус 2; проезд от дома № 4/22 до дома № 6 на улице Новаторская; проезды к дому № 158 на улице Суворова; проезд от торца дома № 74 до дома №78 на Хрустальной улице; проезд от Московской улицы до аптечного склада (дом № 284); проезд между домами № 27 и № 29 на улице Ленина; улица Пухова, дома № 3 и № 7; улица Кубяка, дом № 9.