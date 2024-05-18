Экс-голкипер "Зенита" Малафеев: говорить о том, что кризис преодолен, рано

Бывший голкипер петербургского "Зенита" Вячеслав Малафеев похвалил команду за победу над московским ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России (0:0 - основное время, 5:4 - серия пенальти), однако отметил, что оставшиеся игры в чемпионате России будут сложными.