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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джокович рассказал, придают ли ему суперсилы дети на трибунах

Его спросили, придают ли они ему какие-нибудь суперсилы. Вчера в Кубке Дэвиса он обыграл Кэмерона Норри – 6:4, 6:4.

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