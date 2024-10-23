Каков минимальный гонорар ведущего на свадьбе

Минимальная цена оплаты работы ведущего на свадьбе в Молдове составляет от 10 тыс. леев и выше. Об этом рассказал ведущий мероприятий Михаил Цуркан (MC Mike), выступая в ток-шоу "Без галстуков с Александром Стахурским" на телеканале N4, передает Noi.
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