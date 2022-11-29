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Президент «Партизана» Михайлович – о финансовом положении: «У клуба есть серьезные проблемы, но мы справимся»

Президент «Партизана» Остоя Михайлович высказался о финансовом положении клуба, который вернулся в Евролигу и увеличил расходы в связи с подписанием ряда игроков на крупные контракты.

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