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Выяснилось наконец, приводит ли стресс к развитию рака

Выяснилось наконец, приводит ли стресс к развитию рака

Ученые из Нью-Йорка провели новое исследование и выяснили кое-что новое.   Приводит ли хронический стресс к онкологии? На этот вопрос попытались ответить ученые из Нью-Йорка, материал опубликован в журнале Cancer Cell.

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