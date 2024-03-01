Выяснилось наконец, приводит ли стресс к развитию рака

Ученые из Нью-Йорка провели новое исследование и выяснили кое-что новое. Приводит ли хронический стресс к онкологии? На этот вопрос попытались ответить ученые из Нью-Йорка, материал опубликован в журнале Cancer Cell.
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