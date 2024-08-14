В Южном Тушине за перепланировку без проекта магазин продадут с аукциона

В Южном Тушине за незаконную перепланировку магазин продадут на аукционе. Тушинский районный суд вынес решение о продаже с публичных торгов помещения магазина, расположенного в полуподвале жилого дома на пересечении Сходненской и Нелидовской улиц.
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