Иноагент с Кавказа: что известно об абхазской журналистке Чании* и ее связях с USAID

Учредительницу абхазской «Нужной газеты» Изиду Чанию* признали иностранным агентом в России. Поводом могли стать ее резкие высказывания о признании независимости Абхазии, участие в форумах с антироссийской риторикой и щедрые гранты от американских покровителей.