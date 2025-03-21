Иноагент с Кавказа: что известно об абхазской журналистке Чании* и ее связях с USAID

Учредительницу абхазской «Нужной газеты» Изиду Чанию* признали иностранным агентом в России. Поводом могли стать ее резкие высказывания о признании независимости Абхазии, участие в форумах с антироссийской риторикой и щедрые гранты от американских покровителей.
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