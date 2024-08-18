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Враг расширяет фронт наступления: ВСУ бьют по Теткино и Глушково. Наши рвут оборону в Донбассе. Заморозка помощи – Горячая сводка СВО

Враг расширяет фронт наступления: ВСУ бьют по Теткино и Глушково. Наши рвут оборону в Донбассе. Заморозка помощи – Горячая сводка СВО

Фото: globallookpress.com / MOD RussiaСегодня 423 прочитали Россия не пошла на поводу у киевских властей, которые ввязались в авантюру, организовав наступление на Курскую область.

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