В Астраханской области выросла популярность глэмпингов

Жители регионов стали больше интересоваться комфортным отдыхом на природе. Это подтверждает статистика: с начала года посещаемость сайтов с выбором глэмпингов в Астраханской области возросла на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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