КФУ: после травмы спинного мозга все его отделы перестраиваются

Ученые Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета совместно с коллегами из Казанского государственного медицинского университета выяснили, что после повреждения спинного мозга активно перестраиваются разные его области.
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