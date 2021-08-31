Тщательно выверенная безвкусица: как женился рэпер Моргенштерн

Свадьба прошла на теплоходе возле Москва-Сити, молодожены приехали на видавшем виды лимузине, а гостей угощали тортом с «конопляной начинкой»Моргенштерн сыграл свадьбу в последний день лета.
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