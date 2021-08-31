Business FM

66 197 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вячеслав харченко
    Присоедините Острова Зелёного Мыса , будет куда в отпуск смотаться.Как Наталья Покло...
  • Александр
    Какая же это секта? Это ячейка. Нам только шариата не хватает. В порядке эксперимента. Капитализм самострочный россий...Следственный коми...
  • вячеслав харченко
    Из песни слово не выкинешь.На Госсовете по о...

Тщательно выверенная безвкусица: как женился рэпер Моргенштерн

Тщательно выверенная безвкусица: как женился рэпер Моргенштерн

Свадьба прошла на теплоходе возле Москва-Сити, молодожены приехали на видавшем виды лимузине, а гостей угощали тортом с «конопляной начинкой»Моргенштерн сыграл свадьбу в последний день лета.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх